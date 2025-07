Bruco, serviva una mossa veloce. Ad agosto si riparte dalle parole date.

Nel mondo del Bruco, ogni mossa conta e il tempo è un alleato prezioso. Con Federico Cappannoli alla guida, si apre una nuova fase fatta di sfide e speranze, anche dopo il matrimonio con Scompiglio. La strada è ancora lunga, ma l’ottimismo e la determinazione sono le armi più forti per affrontare ogni ostacolo. E così, si riparte, perché nel cuore di chi lotta non si perde mai la voglia di credere in un domani migliore.

Capitano del Bruco Federico Cappannoli, il matrimonio con Scompiglio si è celebrato ma, per così dire, niente 'cittino'. "(Ride, ndr). Spero che dopo la prima notte di nozze ce ne siano altre, non perdiamo la speranza". Dunque, il rapporto con Scompiglio prosegue. "Non ci sono ragioni perché non vada avanti. E' stato fatto un grande lavoro, ne sono orgoglioso anche se non posso dire di essere felice del risultato. Chi vuole vedere, vede. Il Palio non è soltanto vittoria, c'erano poche cose che si potevano fare meglio, parlo per me, per Jonatan e per la stalla. Giovedì sera guardandomi allo specchio ero super sereno".