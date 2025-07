Azzerare le liste d’attesa per gli asili nido

Se il già raggiunto obiettivo di azzerare le liste d’attesa per gli asili nido rappresenta un passo importante, il vero impegno ora è mantenere e rafforzare questo risultato, garantendo a ogni bambino e famiglia un futuro più sereno e accessibile. La determinazione dell’Amministrazione comunale, sotto la guida di Matteo Mesini, dimostra come l’innovazione e la dedizione possano davvero fare la differenza per il bene della comunità.

Le liste d'attesa per gli asili nido, azzerate da settembre, sono il prossimo obiettivo, ma già oggi, ad un anno dall'insediamento della sua Giunta, il sindaco Matteo Mesini traccia un primo bilancio relativamente alle attività poste in essere dall'Amministrazione. "E' stato – scrive – un anno denso di impegni, portati avanti con l'entusiasmo e la dedizione di una squadra che ha come unico obiettivo il futuro della nostra città". E se il già citato azzeramento delle liste di attesa ai nidi è "un obiettivo che ci eravamo fissati già in campagna elettorale e che, sin dai primi giorni, ci ha visto lavorare ventre a terra per raggiungerlo nel minor tempo possibile: i questi primi dodici mesi di lavoro l'intera squadra di governo non ha mai risparmiato energie", altro è in agenda per la squadra di Governo.

