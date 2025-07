Ubriaco e contromano rischia di speronare polizia | 40enne nei guai

Un episodio inquietante si è verificato quando un 40enne, visibilmente alterato dall’alcol, ha circumnavigato contromano, rischiando di speronare una volante della polizia. Forse credendo di trovarsi in Gran Bretagna o attratto dalla visibilità del ciglio, l’autista ha messo a repentaglio sé stesso e gli agenti. Dopo aver evitato un impatto frontale, la scena si infittisce: cosa si nasconde dietro questa folle corsa?

