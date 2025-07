farmacia dei servizi bene nelle marche

La farmacia dei servizi nelle Marche ha dimostrato di essere un modello vincente nel garantire assistenza sanitaria capillare e gratuita. Se questa utilità sarà confermata a livello nazionale, potremo assistere all’istituzione di una convenzione che rivoluzionerà il nostro sistema sanitario. Lo ha affermato il sottosegretario Gemmato durante l’evento ‘La farmacia per dare risposte’, segnando un passo importante verso un futuro più accessibile e efficiente per tutti.

"Se l’utilità della farmacia dei servizi sarà confermata, come già dimostrato dai dati delle Marche, potrà essere istituita una convenzione nazionale, garantendo l’erogazione gratuita e capillare di servizi sanitari su tutto il territorio". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, in occasione dell’evento ‘La farmacia per dare risposte - 2 anni di sperimentazione nei servizi’, che si è tenuto a Jesi e promosso per i due anni dall’avvio della sperimentazione della Farmacia dei Servizi nelle Marche. L’esponente del governo ha sottolineato che il progetto "ha consentito di estendere, anche nei piccoli comuni e nelle aree interne con poche centinaia di abitanti, l’offerta del Servizio Sanitario Nazionale in regime di convenzione, portando a una riduzione significativa delle liste d’attesa, fino al 15%". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it