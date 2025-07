Juve non solo David | Ecco come possono arrivare Sancho e Osimhen | ESCLUSIVO

Il mercato della Juventus si accende con il primo grande colpo: Jonathan David, pronto a rafforzare l’attacco. Ma le sorprese non finiscono qui: Sancho e Osimhen sono pronti a entrare in gioco, aprendo scenari incredibili per i bianconeri. Con Vlahovic in bilico, le strategie si fanno più interessanti che mai. La Juventus è pronta a scrivere un nuovo capitolo, e le prossime settimane promettono grandi emozioni...

Il mercato bianconero è agli inizi ma può decollare presto anche con l’addio di Vlahovic: il punto su tutte le situazioni in ballo Il mercato della Juve si comincia a muovere con l’arrivo ‘pesante’ di Jonathan David in attacco. Un colpo importante per Tudor, che avrà così quella che dovrebbe essere la punta titolare. Almeno una delle due, in attesa di capire le altre mosse tra Kolo Muani, Osimhen e Vlahovic. Il canadese è atteso alla definitiva consacrazione anche in una big europea, anche se in un momento complicato della sua storia, dove dovrà misurarsi con l’obiettivo di vincere. Victor Osimhen (LaPresse) – calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juve, non solo David: “Ecco come possono arrivare Sancho e Osimhen” | ESCLUSIVO

In questa notizia si parla di: juve - david - ecco - possono

David Juve, clamoroso retroscena sul bomber del Lille: «Offerta dei bianconeri non congrua». Il punto sull’interesse del Napoli e dell’Inter: importanti novità - Clamoroso retroscena su Jonathan David, bomber del Lille, accostato alla Juventus. L'offerta dei bianconeri è stata giudicata non congrua, mentre Napoli e Inter monitorano con interesse la situazione.

L'ingaggio di #David alla #Juve Ecco quanto guadagnerà Vai su X

Le prime immagini di #David alla #Juve gasano tutti Ecco il video che fa scatenare i tifosi Vai su Facebook

Juve, ecco David: sbarco in Italia, visite mediche e firma; Juve, è David il primo colpo in attacco. Accordo trovato con l'ex Lilla; Juve, David è a Torino. Ecco la lista di Tudor per il mercato.

Juve, non solo David: “Ecco come possono arrivare Sancho e Osimhen” | ESCLUSIVO - Il mercato bianconero è agli inizi ma può decollare presto anche con l’addio di Vlahovic: il punto su tutte le situazioni in ballo Il mercato della Juve si comincia a muovere con l’arrivo ‘pesante’ di ... Riporta calciomercato.it

Calciomercato Juve, rivelazione sull’attacco: «David non può essere il solo acquisto, ecco perché. E sul futuro di Vlahovic…» - Calciomercato Juve, rivelazione sull’attacco che riguarda il nuovo arrivato Jonathan David e il possibile partente Dusan Vlahovic Intervistata da Radio Bianconera, la giornalista de La Gazzetta dello ... Si legge su juventusnews24.com