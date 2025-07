L’appello del sindaco | Basta con botti e fuochi d’artificio

Il sindaco di Cormano, Luigi Magistro, lancia un forte appello ai cittadini: basta con i botti e i fuochi d’artificio rumorosi che disturbano la tranquillità della nostra comunità. Troppi spari notturni stanno infastidendo residenti e famiglie, minando il rispetto reciproco e il benessere collettivo. È ora di cambiare rotta, promuovendo feste più responsabili e rispettose, perché il rispetto per tutti dovrebbe essere la vera luce delle nostre celebrazioni.

Troppi fuochi d’artificio colorati e troppi botti sparati a tarda sera e in piena notte nel cielo di Cormano per non intervenire, lanciando un appello ai cittadini: "Basta fuochi d’artificio! Più rispetto per tutti!". Le parole sono del sindaco cormanese Luigi Magistro (nella foto), visto che negli ultimi mesi questi rumorosi episodi sono diventati sempre più frequenti, tra le lamentele e la rabbia dei residenti, in più zone del territorio urbano di Cormano: si tratta, per ora, di un semplice invito pubblico tramite i social network e non di una vera e propria ordinanza sindacale, che farebbe scattare tanto di sanzioni amministrative. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’appello del sindaco: "Basta con botti e fuochi d’artificio"

