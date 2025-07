Golf car nasce il consorzio Martedì incontro in Comune | Vogliamo sosta e regole

Martedì a Firenze, nel cuore di Palazzo Vecchio, si svolgerà un incontro decisivo per definire le regole e le soste dei golf car nel centro storico. Con l’assessore Vicini, Green Go Italia, il nuovo consorzio fiorentino, discuterà le strategie per una mobilità turistica sostenibile e innovativa. Un momento fondamentale per plasmare il futuro del turismo locale, promuovendo soluzioni elettriche e rispettose dell’ambiente…

Martedì in Palazzo Vecchio si terrà un incontro cruciale per il futuro della mobilità turistica nel centro storico di Firenze. A sedersi al tavolo con l'assessore allo Sviluppo economico Jacopo Vicini sarà Green Go Italia, il consorzio tutto fiorentinonato da pochi giorni, che riunisce (solo, rispetto a tutti i veicoli in circolazione ) quattro tra tour operator e agenzie di viaggio specializzate nell'accompagnare i visitatori con mezzi elettrici, tra cui golf car e caddy. Obiettivo del confronto: un primo vis a vis per discutere i contenuti del nuovo regolamento che dovrà mettere ordine nel settore e combattere l'abusivismo.

