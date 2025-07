La grande abbuffata sugli sconti Caccia a tecnologia e abbigliamento | Spesa da 203 euro a famiglia

La grande abbuffata degli sconti sta conquistando l’Italia, con famiglie pronte a spendere in media 203 euro ciascuna, tra tecnologia e abbigliamento. Un vero e proprio colpo di scena per il settore, che si attende un boom di acquisti: sono 16,1 milioni le famiglie coinvolte, per un totale di saldi che promettono di rivoluzionare il panorama delle spese stagionali. Questo fenomeno rappresenta un’opportunità imperdibile per tutti gli acquirenti in cerca di affari imperdibili.

Gli sconti sono un boccone ghiotto per tutti. Tant'è che "le famiglie pistoiesi spenderanno mediamente 203 euro, mentre la spesa a persona si attesterà sui 96 euro, in linea con la media nazionale". È Questa la previsione di Confcommercio, commentando lo studio diramato dalla Confederazione. Secondo il report, in Italia saranno 16,1 milioni le famiglie che decideranno di acquistare a prezzi ribassati, per un valore complessivo dei saldi pari a 3,3 miliardi di euro. I saldi estivi rappresentano circa il 12% del volume di lavoro annuale dei negozi. La data unica per tutta Italia è infatti quella di oggi, giorno in cui inizierà la grande abbuffata dalla promozione di fine stagione.

