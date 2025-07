Una polizia per arginare la cretinaggine performativa e salvare la serietà

In un mondo dove la superficialità dilaga, serve una 'polizia' per arginare la cretinaggine performativa e mantenere la serietà. Quando la vita ci invita a unire i puntini, spesso emergono collegamenti sorprendenti: ieri, tra A e B, ho scoperto che un atto giudiziario scritto da un avvocato esperto si collega tristemente a comportamenti poco professionali. La riflessione è d'obbligo: come preservare la competenza in tempi di facili scivoloni?

Quando la vita ti dice di unire i puntini tu li unisci e cerchi di capire. Così ecco i due puntini, A e B, che mi si sono parati davanti ieri. Pur lontani, amaramente si collegano e impongono una constatazione. A: leggo un atto giudiziario appena depositato nel fascicolo telematico – è per una delle nostre cause – scritto e vidimato con firma digitale da un avvocato che conosco, non un novellino, un avvocato adulto con oltre vent’anni di esperienza. L’atto – che andrà quindi davanti a un magistrato – contiene in sé delle emoticon a farcitura delle frasi. E’ la prima volta che succede, almeno a me. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Una polizia per arginare la cretinaggine performativa e salvare la serietà

