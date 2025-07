Hamas dice sì alla tregua a Gaza | I miliziani non sono indeboliti

Nonostante le tensioni e le sfide, Hamas mantiene la sua posizione, dimostrando che i miliziani non sono affatto indeboliti. La proposta di tregua di due mesi, accettata da Israele e dagli Usa, riflette le complesse dinamiche del conflitto a Gaza. I segnali di spiragli di pace si fanno strada, ma la situazione resta delicata e in continua evoluzione, lasciando aperti molti interrogativi sul futuro della regione.

Spiragli di tregua a Gaza. Fonti del Qatar, riprese dai media israeliani, annunciano che Hamas avrebbe accettato la proposta di una tregua di due mesi, avanzata dagli Usa e accolta da Israele. Dai miliziani sarebbe arrivata solo la richiesta di emendamenti minori alla bozza di accordo. È evidente che Hamas non ha vinto, ma non è annientato nonostante la madrepatria terroristica, l’Iran, sia in ginocchio dopo l’ondata di missili e super bombe in tandem tra israeliani e Stati Uniti. E oggi ci si chiede cosa rimanga oggi di quel genio del male che con l’operazione del 7 ottobre del 2023 ha scatenato la reazione di Israele, e cosa manca per distruggerlo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Hamas dice sì alla tregua a Gaza: "I miliziani non sono indeboliti"

