Elly Schlein emerge come una figura fresca e determinata nel panorama politico italiano, capace di influenzare il dibattito con la sua visione innovativa. Luigi Zanda, invece, rappresenta l’esperienza e la saggezza di un passato di governo e strategia. In questo ritratto, esploreremo come questa antagonista e questa figura di lungo corso si confrontano, rivelando le sfumature di un’Italia in continua evoluzione. Ma davvero Zanda può considerarsi sprovveduto?

Luigi Zanda, famiglia sarda di grand commis dello Stato, fondatore del Pd, ventidue anni di Senato, capo dei suoi senatori per cinque, borghese intelligente, introdottissimo, era anche intimo di Francesco Cossiga, vale a dire non proprio del piĂą sprovveduto tra gli uomini politici della vecchia generazione e insomma, che sia lui lo sprovveduto, o peggio un imboscato, di Luigi Zanda davvero non si può dire. Eppure Zanda la mette giĂą dura: la Schlein non ha carisma, non è adatta a fare la segretaria del partito, coltiva solo i suoi amichetti, non è una dirigente politica, è entrata tra l’altro nel Pd dalla porta di servizio, per un capriccio di Enrico Letta, crede di poter risolvere le questioni con qualche telefonata invece che muoversi e ascoltare, parla per slogan movimentisti, è infastidita dal fatto stesso che possa esistere un centro del partito, fa la segretaria a scapito dell’unitĂ , vuole imbastire un congresso che non discuta nulla, solo che le riconsegni il mandato. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Ritratto di Elly Schlein, di Luigi Zanda

