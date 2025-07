Disciplinare incagliato E i comitati attendono

Firenze aspetta da mesi un Regolamento per riportare ordine nella giungla di golf car, risciò e caddy che ormai affollano il centro. Un provvedimento richiesto con forza dai fiorentini, dai comitati per porre regole certe al via vai continuo dei mezzi turistici. Ma il Regolamento, annunciato da tempo - su cui l'assessore allo Sviluppo economico Jacopo Vicini (nella foto) sta lavorando alacremente - e che sarebbe dovuto entrare in vigore dal primo luglio, sembra essersi incagliato negli uffici comunali. La giunta infatti non è ancora riuscita a partorire un testo che metta paletti chiari a un fenomeno sempre più caotico e difficile da controllare.

