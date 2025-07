‘Ronde nere’ è polemica Il caso arriva in Procura

Le polemiche sulla 'ronda' dei Patrioti, con t-shirt nere e simboli controversi, sono esplose fino in procura. La vicenda ha scatenato un acceso dibattito pubblico, coinvolgendo anche figure politiche e la memoria storica di Bologna. La tensione cresce, mentre l'attenzione si concentra sulla necessit√† di chiarezza e responsabilit√†. Il caso si fa sempre pi√Ļ complesso, e il futuro di questa spinosa vicenda appare ancora da scrivere.

Non si placano le polemiche sulla ‚Äėronda‚Äô della rete dei Patrioti che, in t-shirt nera col teschio SS, ha sfilato l‚Äôaltra sera in zona stazione. Dopo il deputato dem Andrea De Maria, che aveva commentato con tono molto duro: "Sono immagini che amareggiano e preoccupano, a Bologna, citt√† Medaglia d‚Äôoro della Resistenza, ed in particolare in quel luogo, la stazione di Bologna, scolpito drammaticamente nella memoria del Paese", ieri √® arrivata la risposta di Stefano Colato, responsabile provinciale della Rete dei Patrioti: "Gli attacchi di De Maria sono la lampante dimostrazione della totale mancanza di argomenti della attuale sinistra italiana che campa esclusivamente di antifascismo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it ¬© Ilrestodelcarlino.it - ‚ÄėRonde nere‚Äô, √® polemica. Il caso arriva in Procura

