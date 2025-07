Wimbledon 2025 record per Ben Shelton | chiude il match in soli 69 secondi

Ben Shelton ha scritto un nuovo capitolo nella leggenda di Wimbledon 2025, chiudendo il match contro Rinky Hijikata in soli 69 secondi. Questa impresa straordinaria ha deliziato gli appassionati di tennis di tutto il mondo, dimostrando una determinazione e una velocità senza precedenti. Con questa vittoria lampo, Shelton non solo si è assicurato un posto nel torneo, ma ha anche lasciato un segno indelebile nella storia dello sport.

Impresa da record per Ben Shelton a Wimbledon 2025: il tennista americano ha concluso il match contro l’australiano Rinky Hijikata in appena 69 secondi, stabilendo uno dei finali più rapidi nella storia del torneo. La partita, inizialmente interrotta giovedì sera sul punteggio di 5-4 nel terzo set a favore di Shelton per oscurità , è stata ripresa oggi con l’americano al servizio. Già avanti di due set ( 6-2, 7-5 ), Shelton ha impiegato meno di un minuto per chiudere l’incontro, senza concedere nemmeno un punto all’avversario. Tre ace e un vincente: il game perfetto di Shelton. Nella ripresa del match, Ben Shelton ha servito tre ace consecutivi e ha chiuso con un colpo vincente, impedendo a Hijikata di toccare palla. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com