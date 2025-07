Venezia 2025 | al via il toto-film della Mostra del Cinema Da Sorrentino a Guadagnino ecco i titoli più attesi al Lido

Venezia 2025 si prepara a conquistare il cuore degli appassionati con una line-up che promette emozioni intense. Dal prestigioso debutto di Sorrentino con *La Grazia* alle aspettative su film di Guadagnino e altri talenti italiani e internazionali, il Lido si anima di rumors e anticipazioni. Con l’annuncio del film di apertura, il conto alla rovescia verso un festival imperdibile è ufficialmente iniziato: ecco i titoli più attesi che calcheranno la passerella veneziana.

Con l'annuncio ufficiale del film di apertura, La Grazia di Paolo Sorrentino, si accendono i riflettori sulla Mostra del Cinema di Venezia 2025, in programma dal 27 agosto al 6 settembre. In attesa della presentazione ufficiale del programma, prevista per il 22 luglio da parte del direttore Alberto Barbera e del presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco, cresce l'attesa e si moltiplicano i rumors su titoli e protagonisti che calcheranno il red carpet del Lido di Venezia. Film italiani in concorso: Sorrentino, Marcello, Rosi e Tornatore. Tra i film italiani più quotati per il concorso ufficiale ci sono: Duse di Pietro Marcello, dedicato all'iconica attrice Eleonora Duse, interpretata da Valeria Bruni Tedeschi;