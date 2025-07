Club sportivi e gestore 17 giorni per trattare

Le società sportive di Valsamoggia dovranno aspettare ancora 17 giorni per conoscere il futuro dei propri impianti. La firma del nuovo contratto con Sport Valley, prevista entro ieri, è stata posticipata al 21 luglio, prolungando l’incertezza per i 800 tesserati e i numerosi istruttori coinvolti. Riusciranno le parti a trovare un accordo definitivo prima che questa lunga attesa si trasformi in una vera e propria crisi?

Prorogata di 17 giorni l’agonia delle società sportive di Valsamoggia. È stata rimandata al 21 luglio prossimo la firma del nuovo contratto per l’uso degli impianti sportivi nel Comune di Valsamoggia che, prevista entro la giornata di ieri, avrebbero dovuto siglare con Sport Valley (nuovo gestore di campi di calcio e da tennis, di palestre e piste) la Polisportiva Valsamoggia (800 tesserati, 50 insegnanti di almeno 15 discipline, 40 campi di gioco in 5 centri sportivi) e la Crespo Calcio (250 tesserati, impegnati tra scuola calcio under 18 e squadra adulti). La nuova scadenza è stata fissata all’indomani dell’esito della commissione convocata per il 17 luglio dall’amministrazione comunale di Valsamoggia e programmata con un ordine del giorno votato all’unanimità il 24 giugno scorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Club sportivi e gestore, 17 giorni per trattare

