musica e talk in terrazza maggioni al forte belvedere

immergerà il pubblico in un affascinante dialogo tra musica, parole e paesaggi spettacolari. Non perdete questa occasione di vivere un’estate indimenticabile all’insegna della cultura e del divertimento, circondati dalla magia di Firenze e dal cielo stellato sopra Forte Belvedere.

Serate al fresco con un panorama mozzafiato. Continua la programmazione estiva di Belvedere Firenze, lo spazio culturale di Forte Belvedere. Nei prossimi giorni si alterneranno voci autorevoli del giornalismo italiano e sonorità internazionali. Si comincia martedì (ore 20,30) con la giornalista Rai Monica Maggioni, tra le più influenti figure del panorama nazionale. Maggioni sarà protagonista del primo talk del ciclo 'L'attualità del bello' e partendo dalle pagine dal suo ultimo libro, 'The presidents' (Rai Libri), svelerà chi sono gli uomini dietro a Donald Trump, uomini così influenti da spingere a guardare alla presidenza americana non più come a un singolo, ma a un gruppo, una confraternita di uomini incredibilmente potenti, un raggruppamento straordinario di capitali privati, tecnologia e capacità di controllo sulla società e di governo dell'opinione pubblica come mai era accaduto nella storia.