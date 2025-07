Legionella in via Rizzoli I contagiati salgono a 7

La situazione a Via Rizzoli si aggrava, con i contagi di legionella saliti a sette e un nuovo ricovero tra gli anziani delle case popolari di MM. Tra preoccupazione e urgenza, il quartiere di Crescenzago si mobilita per fronteggiare questa emergenza. La salute pubblica è a rischio: ecco cosa sta succedendo e quali misure vengono adottate per tutelare i residenti.

Un’altra persona anziana è finita in ospedale con la legionella dalle case popolari di Mm in via Rizzoli, dove i contagiati salgono a sette, con cinque malati ancora ricoverati, uno dimesso e uno morto, il 91 enne Luigi Gandini, inquilino storico delle palazzine tra i civici 73 e 87 di via Angelo Rizzoli, nel quartiere di Crescenzago. L’ultimo bollettino dell’Ats Metropolitana aggiorna l’anagrafica: il piĂą giovane ha settant’anni, il piĂą anziano 92, molti hanno "fattori di rischio", come patologie che indeboliscono il sistema immunitario, "predisponenti per l’infezione" provocata dal batterio. Che non si trasmette da una persona all’altra e non può attaccare l’organismo nĂ© bevendo acqua contaminata nĂ© mangiando qualcosa che sia stato lavato con essa, ma solo per aerosol, cioè inalando minuscole goccioline di vapore acqueo: per questo le raccomandazioni piĂą importanti agli inquilini cambiare, oppure disinfettare e disincrostare dal calcare, i filtri dei rubinetti e i soffioni della doccia e a controllare, se possibile, che l’acqua calda domestica non scenda sotto i 45-48 gradi per evitare temperature favorevoli alla proliferazione della legionella pneumophila. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Legionella in via Rizzoli. I contagiati salgono a 7

In questa notizia si parla di: rizzoli - legionella - contagiati - salgono

Luigi Gandini, “semper aleghèr”: chi era il pensionato morto per polmonite da legionella in via Rizzoli - Il ricordo di Luigi Gandini, il pensionato di 91 anni deceduto per legionella in via Rizzoli, ci ricorda quanto la vita possa essere fragile e imprevedibile.

Da sei salgono a sette i casi di Legionella già accertati nel complesso di case popolari di via Rizzoli 77-87 a Milano In corso le indagini finalizzate a individuare l’origine del contagio Vai su Facebook

Legionella in via Rizzoli. I contagiati salgono a 7; Focolaio di legionella nelle case popolari di Milano, i contagi salgono a 7: C'è già il primo decesso; Milano, i casi di legionella a Crescenzago salgono a 7.

Legionella in via Rizzoli. I contagiati salgono a 7 - Ats scandaglia gli impianti idraulici domestici e la caldaia delle palazzine. Scrive msn.com

Legionella a Milano, salgono a 7 i casi in via Rizzoli: il rebus dell’origine del focolaio - L’aggiornamento di Ats: tra i contagiati si contano, una vittima (il 91enne Luigi Gandini) e cinque persone ancora ricoverate. Secondo msn.com