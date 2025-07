Cocoricò 30 anni di Memorabilia Dj Cirillo | C’è un senso di famiglia

Dj Cirillo, icona indiscussa del Cocoricò e passato tra le più grandi star della scena techno italiana, incarna l’essenza di un luogo che ha fatto storia. Con trent’anni di passione e musica alle spalle, la sua esperienza è un vero e proprio patrimonio culturale. Questa sera, sotto la Piramide, celebrare i 30 anni di Memorabilia significa rendere omaggio a un’epoca, a una famiglia, e a un sogno che continua a vivere nel cuore di tutti gli amanti della nightlife.

Era il 1989 quando, sulle colline di Riccione, nasceva il tempio della musica techno italiana: il Cocoricò. Sei anni più tardi, nel 1995, prendeva vita il party più iconico della discoteca, il Memorabilia, che proprio quest’anno festeggia trent’anni e questa sera andrà in scena uno degli appuntamenti sotto la Piramide per festeggiare questo traguardo. Tra i protagonisti di questa lunga storia, c’è dj Cirillo, volto storico del club. Cirillo, quando ha messo piede per la prima volta sotto la Piramide? "Ho iniziato la mia avventura al Cocoricò nell’ottobre del 1990, per l’apertura invernale. Venivo da un’estate all’Amnesia di Ibiza, dove ancora esisteva la figura del dj resident: si lavorava tutte le sere, non solo qualche sabato al mese come accade oggi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cocoricò, 30 anni di Memorabilia. Dj Cirillo: "C’è un senso di famiglia"

Il Cocoricó di Riccione sabato 5 luglio si prepara a festeggiare i trent'anni di Memorabilia, il party più iconico nato sotto la sua Piramide nel 1995. In consolle ci saranno i dj storici che hanno fatto la storia del locale, da Cirillo, Saccoman e tanti altri.