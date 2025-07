Come una bomba a Roma

Un'esplosione di proporzioni devastanti squarcia il cuore di Roma, trasformando il Prenestino in un campo di battaglia. La forza del boato e il fumo denso ricordano un bombardamento, eppure, miracolosamente, non si è tradotta in una strage. Questo evento ci ricorda quanto fragile possa essere la nostra sicurezza e quanto sia fondamentale lavorare per prevenire simili incidenti. La domanda ora è: come possiamo proteggere la città e i suoi abitanti da future tragedie?

Il vero miracolo è che non avvenga una strage. La colonna di fuoco e il boato che ieri mattina alle 8 e 18 squarciano Roma sono un pro memoria dall’inferno sfiorato: 45 feriti o ustionati (ma solo due molto gravi) appaiono quasi un destino accomodante dopo il fumo dell’incendio e la gigantesca deflagrazione che trasforma il cielo del Prenestino nella sua copia di guerra. È come un bombardamento. A esplodere per cause ancora da stabilire è il gas propano liquido dell’area di rifornimento di via dei Gordiani. Un impianto pericoloso in una zona abitata. Una stazione in servizio nonostante le reiterate proteste dei residenti ben consci del pericolo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Come una bomba a Roma

