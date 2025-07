L’inazione sulla Difesa finirà col rendere la pace più fragile Appunti per la sinistra

L'incremento delle tensioni internazionali rischia di minare la fragile stabilità del nostro continente. In un contesto così complesso, è fondamentale per la sinistra promuovere la pace attraverso dialogo e collaborazione, anziché alimentare conflitti. Come sottolineano gli appunti di Giuseppe De Filippi, investire in ponti e non in muri può davvero fare la differenza. È ora di scegliere la strada della diplomazia, per un futuro più sicuro e unito.

Al direttore - Non spendete per la guerra ma costruite ponti. Oppure mix. Giuseppe De Filippi Al direttore - Non esiste nessun pericolo di aggressione militare all’Europa secondo Giuseppe Conte, e d’altronde lui saprebbe perfettamente come fermare le navi da guerra e i carri armati russi. Basterebbe semplicemente chiedere l’autocertificazione a tutti i soldati russi che dovessero entrare nel territorio italiano. Questo è il metodo che ha usato Giuseppe Conte nel momento più grave di crisi per l’Italia, ed è quello che utilizzerebbe ancora in presenza di una nuova emergenza. Dobbiamo capirlo e apprezzarlo, il metodo della soverchiante e imbattibile burocrazia italiana. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - L’inazione sulla Difesa finirà col rendere la pace più fragile. Appunti per la sinistra