Un vero e proprio miracolo del mare: una tonnellata di leccia fresca sbarcata a Cesenatico. La famiglia Lacchini, al timone del peschereccio Madonna delle Grazie, ha fatto il pieno durante una battuta di pesca eccezionale, suscitando entusiasmo tra residenti e operatori. L'arrivo di questa pesca straordinaria ha trasformato il porto in un vivace teatro di eccellenza ittica, celebrando ancora una volta la ricchezza delle nostre acque.

Sbarco eccezionale sulla banchina del porto di Cesenatico. Giovedì, il peschereccio Madonna delle Grazie, della famiglia Lacchini, è tornato da una battuta di pesca straordinaria. Il tam tam del mare, tramite le conversazioni radio e le telefonate, aveva annunciato qualcosa di unico, tant’è che quando sono rientrati il ’Sirio’ e poi il ’Madonna delle Grazie’, lungo la banchina di sbarco c’era un grande movimento, con gli addetti ai lavori che si muovevano a ritmi serrati e una moltitudine di vecchi marinai, persone comuni e tante donne, che erano in attesa trepidante. L’armatore Fabio Lacchini, discendete di una storica famiglia di pescatori, aveva inviato ai colleghi ed agli amici un messaggio contenente soltanto due parole, "pesca eccezionale", e questo è stato sufficiente a concentrare una folla insolita e molto curiosa, attirata proprio dalle voci che si susseguivano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pesca miracolosa: una tonnellata di leccia

