Troppo caldo? I saldi iniziano di sera In centro ’Shopping sotto le stelle’

Tra le luci soffuse e l’atmosfera magica del centro storico di Grosseto, i saldi estivi prendono vita con "Shopping sotto le stelle". Questa iniziativa, promossa dal Centro Commerciale Naturale CentriAmo Grosseto, trasforma la sera in un’occasione unica per riscoprire le boutique, i negozi e le limited edition, offrendo ai visitatori un’esperienza di shopping coinvolgente e rilassante. Preparati a vivere una serata indimenticabile all’insegna dello shopping e del divertimento!

GROSSETO Il centro storico di Grosseto si prepara a vivere una serata speciale oggi, in occasione dell'avvio dei saldi estivi in Toscana. " Shopping sotto le stelle ", l'iniziativa promossa dal Centro Commerciale Naturale (CCN) CentriAmo Grosseto, rappresenta infatti una risposta concreta e strategica alla necessità di rilanciare il tessuto commerciale locale, ancora alle prese con le difficoltà di un mercato caratterizzato da consumi cauti e una domanda che fatica a decollare. L'evento vedrà le attività commerciali del cuore storico cittadino – da negozi di abbigliamento e accessori fino a pubblici esercizi di food & beverage – tenere le proprie saracinesche aperte fino alle 23.

