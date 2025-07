Così il regime iraniano definisce la formula della sua sopravvivenza

Nel cuore dell’Iran, il regime utilizza simboli e rituali come la formula segreta per mantenere il potere. Durante Moharram, le strade si tingono di nero e verde, riflettendo un passato di sofferenza e speranza che diventa una potente arma di controllo. Questa tradizione, apparentemente religiosa, cela una strategia di sopravvivenza politica. Scopriamo insieme come il regime sfrutti questi simboli per consolidare la sua influenza, rivelando un’arte sottile di manipolazione e resistenza.

In Iran, la regola vuole che tutto si colori di nero e di verde durante il mese di Moharram. Sono neri i drappi che ondeggiano nel vento agganciati ai lampioni, neri gli stendardi fissati sopra all. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Così il regime iraniano definisce la formula della sua sopravvivenza

In questa notizia si parla di: così - regime - iraniano - definisce

Israele vuole smantellare il regime iraniano dall’interno. Così si spiega il cambio di passo - L’ultima mossa di Israele contro l’Iran segna una svolta decisiva nella geopolitica mediorientale. Non si tratta più di semplici attacchi mirati, ma di un’azione concertata per indebolire internamente il regime iraniano.

Colpita la tivù di Stato del regime islamico iraniano. Vai su Facebook

Così il regime iraniano definisce la formula della sua sopravvivenza; IRAN-ISRAELE: NESSUN VINCITORE; La guerra tra Israele e Iran e i possibili sviluppi strategici – AGGIORNATO.