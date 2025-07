Tour de France 2025 tappa di oggi Lille Metropole-Lille Metropole | orari tv percorso favoriti Milan si gioca la prima maglia gialla

Finalmente si alza il sipario sul Tour de France 2025, e la prima tappa a Lille promette scintille: un percorso senza grandi ostacoli, ideale per gli sprint e i favoriti. I ciclisti si sfideranno su 185 chilometri di strade affascinanti, pronti a conquistare la prima maglia gialla. Resta con noi per scoprire orari, TV, pronostici e tutto ciò che serve per vivere questa emozionante avventura!

Finalmente si comincia. Tempo di Grand Depart per il Tour de France 2025: oggi spazio alla prima tappa, con partenza ed arrivo in quel di Lille. Andiamo a scoprire la frazione d’apertura con percorso, altimetria, programma e favoriti. PERCORSO PRIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2025. Partenza ed arrivo in quel di Lille, 184,9 chilometri da percorrere. Le difficoltà a livello altimetrico sono minime, la volata è praticamente scontata. Sono tre i GPM, tutti di prima categoria, utili solamente per assegnare la prima Maglia a Pois: Côte de Notre-Dame-de-Lorette (1 km, 7,6%), Mont Cassel (1,9 km, 3,5%) e Mont Noir (1,3 km, 6,4%). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour de France 2025, tappa di oggi Lille Metropole-Lille Metropole: orari, tv, percorso, favoriti. Milan si gioca la prima maglia gialla

