Concerti all’Olimpico | dove parcheggiare a che ora arrivare e come muoversi

L'estate romana entra nel vivo con una serie di grandi concerti allo Stadio Olimpico. Dopo Marco Mengoni il 2 luglio, ai Pinguini Tattici Nucleari il 4 luglio, quindi triplo appuntamento con Ultimo il 10, 11 e 13 luglio, e infine Cesare Cremonini il 17 e 18 luglio. Ecco tutte le informazioni utili per organizzarsi al meglio. A che ora arrivare. Chi ha posti numerati (tribune e distinti): può arrivare intorno alle 18:00 per evitare code e muoversi con calma.. Ingresso per tutti: l'apertura dei cancelli è prevista alle 20:15.. Si consiglia di arrivare con largo anticipo, specialmente se si parcheggia lontano o si usa il trasporto pubblico.