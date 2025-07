La Selva ha fatto il Palio per sé Senza voler danneggiare nessuno Mula ha avuto spazio per partire

Nel cuore di Siena, la Selva ha tracciato una storia di passione e determinazione durante il Palio s233. Nonostante le sfide e i motori più potenti, Zenis si distingue come il cavallo con cui la vittoria può essere scritta. Laura Valdesi e Andrea Causarano incarnano l’anima di questa corsa, pronti a scrivere il prossimo capitolo di una tradizione senza tempo. La Sfida è appena iniziata.

di Laura Valdesi SIENA Capitano della Selva Andrea Causarano, una bella accoppiata quella di Virgola su Zenis, andiamo per ordine. "C’erano cavalli dotati di altri motori e caratteristiche. Però Zenis, l’ho detto e lo ripeto, è un cavallo con cui fare, e anche vincere, il Palio ". Virgola ha buttato giù il bandierino a San Martino e battuto per la prova generale al Casato. Non hanno intaccato la fiducia nei suoi confronti. "Andrea l’abbiamo scoperto noi, con lui c’è un rapporto privilegiato. Ci sembrava impossibile che non riuscisse a trovare il giusto feeling con questo cavallo. Gli abbiamo dato fiducia, gli accorgimenti presi sono stati utili. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "La Selva ha fatto il Palio per sé. Senza voler danneggiare nessuno. Mula ha avuto spazio per partire"

In questa notizia si parla di: selva - palio - fatto - voler

Palio di Siena: la Selva vince “la provaccia”. Ma l’attesa è per la “carriera” di stasera dedicata alla Madonna di Provenzano - Il Palio di Siena si infiamma, con la Selva che trionfa nella provaccia e alimenta l’attesa per la grande carriera di questa sera.

Terza Prova - Palio di Siena 2 luglio 2025 | SOGNO PALIO Vai su Facebook

La Selva ha fatto il Palio per sé. Senza voler danneggiare nessuno. Mula ha avuto spazio per partire; Palio di Siena 2023 l'egemonia di Tittia non piace proprio a tutti; Palio, Tittia nella leggenda degli invincibili. E col fantino dei record trionfa la Selva.

"La Selva ha fatto il Palio per sé. Senza voler danneggiare nessuno. Mula ha avuto spazio per partire" - Il capitano Causarano dice di aver visto nel complesso "episodi di Palio e basta". Secondo lanazione.it

Palio di luglio, Gingillo: "Ho dato la mossa a me stesso, non volevo penalizzare nessuno" - “Ho dato la mossa a me stesso”, esordisce così questa mattina Giuseppe Zedde detto Gingillo al telefono nella diretta di Siena Tv “Palio, il giorno dopo”. Lo riporta radiosienatv.it