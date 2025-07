Con Giovanni in Provenzano l’abbraccio Poi l’Ave Maria

Con Giovanni in Provenzano, tra abbracci e Ave Maria, si vive un momento di autentica spiritualità. Impartire cinque benedizioni vincenti a cavallo e fantino rappresenta un record che pochi Correttori di Contrada possono vantare. Don Pier Luigi Colleoni, conosciuto come don Luigi, ha raggiunto questo prestigioso traguardo durante la Carriera di luglio, nonostante il temporale abbia impedito lo svolgimento della corsa. E qui nasce il primo curioso aneddoto: “Qualcuno mi ha chiesto di ripetere la benedizione...”

Impartire a cavallo e fantino 5 benedizioni vincenti è una sorta di record che solo pochi Correttori di Contrada possono vantarsi di detenere. Don Pier Luigi Colleoni (foto), per tutti don Luigi, ha raggiunto questo traguardo proprio in occasione di questa Carriera di luglio che non si è potuta correre il 2 sera a causa del temporale. E qui spunta il primo curioso aneddoto. Don Luigi racconta: "Qualcuno mi ha chiesto di ripetere la benedizione il giorno dopo, in quanto temeva che l'effetto potesse svanire. Ma neanche per idea, ho risposto. Santa Caterina sarà con noi!" Il correttore dell'Oca, raccontando tutto questo, non può trattenere un sorriso: "Per me è la quinta benedizione vittoriosa, sicuramente la più emozionante, in quanto durante il rito per ben due volte mi sono dovuto interrompere.