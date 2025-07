Evaso dai domiciliari Ha un incidente | arrestato

Una notte di tensione a Ravenna, quando Ioan Cristian Marek Lacatus, 33enne romeno già ai domiciliari, ha deciso di uscire in auto. Dopo un incidente, ha abbandonato il veicolo a piedi, lasciando i suoi documenti che sono finiti nelle mani della polizia locale. La fuga si è conclusa con il suo arresto per evasione, segnando un episodio che ha acceso i riflettori sulla sicurezza e sulle misure di controllo.

Si trovava in detenzione domiciliare. Ma è uscito in auto e ha avuto un incidente. E allora è tornato a casa a piedi lasciando però i suoi documenti sulla vettura, là dove poco dopo li ha trovati la polizia locale. Una notte, quella di giovedì scorso, finita con l’arresto per evasione per Ioan Cristian Marek Lacatus, 33enne di origine romena residente a Ravenna. In particolare poco prima delle 22 una pattuglia si è imbattuta in via Darsena in una Bmw finita fuori strada. A bordo non c’era nessuno ma sul sedile lato conducente ecco il portafogli del 33enne. Grazie alle telecamere di videosorveglianza di via delle Industrie, gli agenti hanno potuto verificare che proprio il 33enne a piedi si era incamminato verso casa sua impiegando circa 17 minuti per arrivare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Evaso dai domiciliari. Ha un incidente: arrestato

