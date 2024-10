Migranti Albania, cosa farà il governo ora? La norma per stabilire quali sono i Paesi sicuri e il sospetto di una regia dietro gli attacchi (Di sabato 19 ottobre 2024) Stizzita e delusa ma per niente sorpresa. E, soprattutto, determinata ad andare avanti. Giorgia Meloni non ha intenzione di arretrare sul modello Albania. Non ora ? spiegano fonti autorevoli a Ilmessaggero.it - Migranti Albania, cosa farà il governo ora? La norma per stabilire quali sono i Paesi sicuri e il sospetto di una regia dietro gli attacchi Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Stizzita e delusa ma per niente sorpresa. E, soprattutto, determinata ad andare avanti. Giorgia Meloni non ha intenzione di arretrare sul modello. Non? spiegano fonti autorevoli a

I profughi portati in Albania tornano in libertà - Pd : “Fallimento storico di Meloni sulla pelle dei migranti” - it: "Questo protocollo è un monumento al furore ideologico sovranista e anti-migranti più che una vera politica migratoria". . Dopo la decisione del tribunale di Roma, che non ha convalidato il trattenimento dei migranti, i deputati del Partito Democratico Paolo Ciani e Rachele Scarpa, commentano la vicenda in un'intervista a Fanpage. (Fanpage.it)

Il tribunale di Roma non convalida il trattenimento dei migranti in Albania - . Servizio di Augusto Cantelmi The post Il tribunale di Roma non convalida il trattenimento dei migranti in Albania first appeared on TG2000. Il tribunale di Roma non convalida il trattenimento dei migranti all’interno del centro allestito in Albania. Così appena arrivati devono già tornare in Italia. (Tv2000.it)

Migranti Albania - De Raho : “Da maggioranza affermazioni sovversive contro i giudici - li vogliono proni alla linea governativa” - “Scrivono che le decisioni dei giudici sono indecenti e inaccettabili, che i magistrati sono politicizzati, che fanno lavoro di opposizione. Non è pensabile – conclude – che un pm o un giudice debba essere censurato perché ha adottato una decisione contraria alla linea governativa. Da Napoli l’ex procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho commenta così le reazioni, affidate per lo ... (Ilfattoquotidiano.it)