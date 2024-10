Meta licenzia decine di dipendenti: avrebbero usato i buoni pasto per comprare dentifricio e sapone (Di sabato 19 ottobre 2024) Secondo quanto riportato da diversi fonti, Meta avrebbe licenziato altri 24 dipendenti, alcuni anche dai maxi stipendi. Il motivo: avrebbe abusato del sistema di buoni pasto fornito dall'azienda, utilizzadoli anche per comprare prodotti per l'igiene personale o della casa, come dentifrici e detersivi. Fanpage.it - Meta licenzia decine di dipendenti: avrebbero usato i buoni pasto per comprare dentifricio e sapone Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Secondo quanto riportato da diversi fonti,avrebbeto altri 24, alcuni anche dai maxi stipendi. Il motivo: avrebbe abdel sistema difornito dall'azienda, utilizzadoli anche perprodotti per l'igiene personale o della casa, come dentifrici e detersivi.

Buoni pasto usati per sapone e dentifricio - Meta licenzia 24 dipendenti. Ex dipendente : “Situazione surreale” - L'articolo Buoni pasto usati per sapone e dentifricio, Meta licenzia 24 dipendenti. Durante l’inchiesta, una dipendente ha ammesso di aver violato le regole e successivamente è stata licenziata. I buoni sono però vincolati all’utilizzo esclusivo nei giorni in cui si è al lavoro e unicamente per comprare e/o ordinare cibo tramite app di delivery. (Ilfattoquotidiano.it)

Meta licenzia ancora dipendenti : questa volta tocca alle divisioni social - Sembra che Meta abbia iniziato a licenziare altri dipendenti in varie divisioni, tra cui WhatsApp e Instagram. L'articolo Meta licenzia ancora dipendenti: questa volta tocca alle divisioni social proviene da TuttoAndroid. . (Tuttoandroid.net)

