“L’Iran ha cercato di uccidere Netanyahu”: la rivelazione delle fonti israeliane (Di sabato 19 ottobre 2024) Stando a quanto riportato da un alto funzionario del governo israeliano, che ha rilasciato un’intervista alla tv Channel 12, “L’Iran ha cercato di eliminare il primo ministro Benyamin Netanyahu“. Il funzionario ha fatto riferimento al drone lanciato dal Libano e che ha preso di mira la residenza privata del premier a Cesarea. Le autorità israeliane non hanno dato alcuna conferma che la casa colpita dall’ordigno sia quella di Netanyahu. L'articolo “L’Iran ha cercato di uccidere Netanyahu”: la rivelazione delle fonti israeliane proviene da The Social Post. Thesocialpost.it - “L’Iran ha cercato di uccidere Netanyahu”: la rivelazione delle fonti israeliane Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Stando a quanto riportato da un alto funzionario del governo israeliano, che ha rilasciato un’intervista alla tv Channel 12, “hadi eliminare il primo ministro Benyamin“. Il funzionario ha fatto riferimento al drone lanciato dal Libano e che ha preso di mira la residenza privata del premier a Cesarea. Le autoritànon hanno dato alcuna conferma che la casa colpita dall’ordigno sia quella di. L'articolo “hadi”: laproviene da The Social Post.

