Latina / Ruba energia elettrica per il supermercato, convalidato l’arresto per l’imprenditore colto in flagranza (Di sabato 19 ottobre 2024) Latina – La Polizia di Stato, lo scorso 17 ottobre, di intesa con E-distruzione, ha proceduto al controllo di un supermercato ubicato in città al fine di verificare l’eventuale allaccio abusivo alla rete elettrica; il sopralluogo consentiva di documentare un allaccio abusivo, perfettamente funzionante, che consentiva di bypassare il contatore erogando, direttamente, all’esercizio commerciale l’energia. L'articolo Latina / Ruba energia elettrica per il supermercato, convalidato l’arresto per l’imprenditore colto in flagranza Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Latina / Ruba energia elettrica per il supermercato, convalidato l’arresto per l’imprenditore colto in flagranza Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di sabato 19 ottobre 2024)– La Polizia di Stato, lo scorso 17 ottobre, di intesa con E-distruzione, ha proceduto al controllo di unubicato in città al fine di verificare l’eventuale allaccio abusivo alla rete; il sopralluogo consentiva di documentare un allaccio abusivo, perfettamente funzionante, che consentiva di bypassare il contatore erogando, direttamente, all’esercizio commerciale l’. L'articoloper ilperinTemporeale Quotidiano.

