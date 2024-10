Lanazione.it - La sicurezza del Tettuccio. Ecco le reti nei punti a rischio. Lunedì prevista l’installazione

(Di sabato 19 ottobre 2024) Montecatini Terme, 19 ottobre 2024 – “L’organizzazione di eventi alle Termerappresenta la principale fonte di entrate per garantire la continuità aziendale dell’azienda. Sarebbe davvero un grave dispiacere vedere tutto questo dissipato e distrutto. Quindi, in merito alla messa indell’edificio, sollecitata anche dalla Soprintendenza, non possiamo esimerci dal sistemare alcunedi protezione all’interno dell’edificio, per quanto brutte possano essere”. Il commercialista Luca Quercioli, amministratore delle Terme, ieri, ha dato questa notizia nel corso dell’audizione davanti alla commissione consiliare per il controllo delle società partecipate, dove è stato convocato dal presidente Edoardo Fanucci. “Dallo scorso luglio – ha spiegato il professionista – sto verificando le possibilità di intervenire al, in base alle disponibilità del concordato.