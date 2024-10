La delusione di mister Barilari: “La maggiore tecnica del Benevento è stata decisiva” (Di sabato 19 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNonostante il 3-0 e la seconda sconfitta consecutiva, non c’è alcuno scoramento nelle parole del tecnico del Sorrento, convinto che nel complesso la squadra ha disputato una buona partita. Secondo mister Barilari sull’economia della gara ha avuto un peso specifico enorme la grande tecnica del Benevento, capace di indirizzare la sfida dalla sua parte con tre acuti in 25?. Queste le sue parole nella sala stampa del “Viviani”. PRECEDENTE – “E’ stata una sconfitta diversa da quella di Cerignola. Oggi è stato diverso, loro hanno messo in campo grande qualità e questo è stato decisivo. Siamo rimasti nella partita fino all’ultimo rispetto ad altre occasioni. Abbiamo affrontato una squadra forte, che lotta per il primato e oggi l’ha dimostrato”. Anteprima24.it - La delusione di mister Barilari: “La maggiore tecnica del Benevento è stata decisiva” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNonostante il 3-0 e la seconda sconfitta consecutiva, non c’è alcuno scoramento nelle parole del tecnico del Sorrento, convinto che nel complesso la squadra ha disputato una buona partita. Secondosull’economia della gara ha avuto un peso specifico enorme la grandedel, capace di indirizzare la sfida dalla sua parte con tre acuti in 25?. Queste le sue parole nella sala stampa del “Viviani”. PRECEDENTE – “E’una sconfitta diversa da quella di Cerignola. Oggi è stato diverso, loro hanno messo in campo grande qualità e questo è stato decisivo. Siamo rimasti nella partita fino all’ultimo rispetto ad altre occasioni. Abbiamo affrontato una squadra forte, che lotta per il primato e oggi l’ha dimostrato”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sorrento-Benevento 0-3: la Strega vince per la seconda volta fuori casa e allunga in vetta - Decima giornata del campionato di Serie C 2024-25 per il Benevento, che è ospite del Sorrento all’ Alfredo Viviani di Potenza nel quinto match esterno in campionato. I Costieri sono reduci della sconf ... (tvsette.net)

E’ un Sestri Levante tutto nuovo. Rossoblu in crescita ma ancora senza vittorie in casa - Il club ligure, tornato in C nel 2023, ha sostituito mister Barilari con l’esordiente Scotto. Al debutto in categoria anche tanti calciatori della rosa, profondamente cambiata rispetto alla passata st ... (informazione.it)

Serie C, il punto sulle panchine: ad Arzignano torna Bianchini. Prende il posto di Bruno - Se in Serie C si è vissuta una tranquilla estate, con la sola eccezione del caso Ancona, i mesi successivi sono stati decisamente movimentati,. (tuttomercatoweb.com)