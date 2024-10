Calciomercato.it - Juventus, c’è la data per la firma di Vlahovic. E Yildiz ‘cambia’ ruolo

(Di sabato 19 ottobre 2024) Allatiene sempre banco il futuro di Dusan: gli aggiornamenti sul rinnovo del centravanti serbo con la maglia bianconera La chiavi dell’attacco dellanelle mani e nei piedi soprattutto di Dusan, considerando anche il lungo stop per infortunio di Milik. Dusan(LaPresse) – Calciomercato.itIl centravanti serbo non ha un vice al momento nella rosa di Thiago Motta ed è sempre sceso in campo dal primo minuto nelle nove gare giocate dai bianconeri tra campionato e Champions League. L’ex Fiorentina ha collezionato 758 minuti (recupero escluso) prima del fischio d’inizio del match di questa sera all’Allianz Stadium contro la Lazio, mettendo a referto 7 reti complessive finora nella stagione in corso. Spicca la doppietta decisiva di Lipsia, ma anche lunghe pause e un rendimento non sempre all’altezza.