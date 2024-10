Iniziativa nazionale dei sindacati: mobilitazione per salari, diritti e sanità pubblica (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La manifestazione nazionale dei sindacati Fp-CGIL, UIL-FPL e UIL-PA ha preso piede in una giornata caratterizzata da un ampio afflusso di partecipanti sotto lo slogan “salario, salute, diritti, occupazione“. L’evento, che ha attirato l’attenzione su questioni vitali per il settore pubblico, si è focalizzato sul rinnovo dei contratti e sull’importanza di investimenti adeguati nei servizi pubblici, con un’enfasi particolare sulla salute. La presenza dei leader sindacali In piazza si sono ritrovati i segretari generali dei sindacati organizzatori: Serena Sorrentino, Rita Longobardi e Sandro Colombi, che insieme ai leader di CGIL e UIL, Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri, hanno guidato il corteo. La partenza del corteo è avvenuta da piazza Barberini, dove i partecipanti hanno dato vita a un manifestazione vivace e ben organizzata. Gaeta.it - Iniziativa nazionale dei sindacati: mobilitazione per salari, diritti e sanità pubblica Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La manifestazionedeiFp-CGIL, UIL-FPL e UIL-PA ha preso piede in una giornata caratterizzata da un ampio afflusso di partecipanti sotto lo slogan “o, salute,, occupazione“. L’evento, che ha attirato l’attenzione su questioni vitali per il settore pubblico, si è focalizzato sul rinnovo dei contratti e sull’importanza di investimenti adeguati nei servizi pubblici, con un’enfasi particolare sulla salute. La presenza dei leader sindacali In piazza si sono ritrovati i segretari generali deiorganizzatori: Serena Sorrentino, Rita Longobardi e Sandro Colombi, che insieme ai leader di CGIL e UIL, Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri, hanno guidato il corteo. La partenza del corteo è avvenuta da piazza Barberini, dove i partecipanti hanno dato vita a un manifestazione vivace e ben organizzata.

