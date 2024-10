Il Governo riduce il fondo a essa destinato, protesta l'Anppia: «Atteggiamento punitivo che tiene conto solo del numero di iscritti» (Di sabato 19 ottobre 2024) ANCONA – Anche l’Anppia Marche si associa alla protesta del proprio Comitato esecutivo nazionale per il taglio dei fondi attuato dal ministero degli Interni. Un provvedimento che ha colpito tutte le associazioni combattentistiche. «Ovviamente tutto ciò – sottolinea il presidente dell’Associazione Anconatoday.it - Il Governo riduce il fondo a essa destinato, protesta l'Anppia: «Atteggiamento punitivo che tiene conto solo del numero di iscritti» Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) ANCONA – Anche l’Marche si associa alladel proprio Comitato esecutivo nazionale per il taglio dei fondi attuato dal ministero degli Interni. Un provvedimento che ha colpito tutte le associazioni combattentistiche. «Ovviamente tutto ciò – sottolinea il presidente dell’Associazione

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bufera sui viaggi delle memoria - protesta dei Comuni : “Il governo taglia” - Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday Spaventa il possibile taglio di risorse ai viaggi della memoria, i percorsi formativi in cui gli studenti vengono condotti nei luoghi delle deportazioni della seconda guerra mondiale. Un tema molto sentito nell’Empolese Valdelsa... (Firenzetoday.it)

Med9 a Cipro - Meloni : “Attacchi a Unifil inaccettabili - il governo ha protestato con decisione” - . premier durante il vertice ha affrontato tematiche quali la crisi in Medio Oriente, la questione della competitività europea, i nuovi centri di accoglienza dei migranti in Albania e i rifugiati siriani in Libano e nei vari paesi della regione L'articolo Med9 a Cipro, Meloni: “Attacchi a Unifil inaccettabili,. (Ildifforme.it)

Argentina - governo Milei minaccia la chiusura dell’ospedale Laura Bonaparte di Buenos Aires : i medici lo occupano per protesta - Oltre al pronto soccorso, al day hospital e al ricovero, ai pazienti sono offerti laboratori di musica, arte, radio e scrittura. Ogni anno sono offerte almeno 700mila prestazioni sanitarie e sono eseguiti più di 10mila interventi chirurgici. it Silvia Giaccaglia, pediatra del Bonaparte che nell’ultima settimana è stato al centro di proteste e manifestazioni organizzate contro la sua chiusura. (Ilfattoquotidiano.it)