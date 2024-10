Giuntoli: «Contenti di come abbiamo iniziato: ecco la nostra posizione su Pogba» (Di sabato 19 ottobre 2024) Le parole di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juve, prima del calcio d’inizio della partita dei bianconeri contro la Lazio Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Juve–Lazio. Di seguito le sue parole. posizione SU Pogba – «posizione molto chiara. Paul è stato un grande calciatore, ma è stato fermo Calcionews24.com - Giuntoli: «Contenti di come abbiamo iniziato: ecco la nostra posizione su Pogba» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Le parole di Cristiano, direttore sportivo della Juve, prima del calcio d’inizio della partita dei bianconeri contro la Lazio Cristianoha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Juve–Lazio. Di seguito le sue parole.SU– «molto chiara. Paul è stato un grande calciatore, ma è stato fermo

Cristiano Giuntoli e la voglia di Napoli : in estate voleva due calciatori partenopei alla Juventus? - it. . La società bianconera dispone di una forza economica differente e per questo molti dei suoi desideri sono stati realizzati. In questo anno, il dirigente ha fatto diversi acquisti portando in bianconeri calciatori che sognava di vedere in azzurro. Cristiano Giuntoli, dopo l’esperienza di Napoli con tanto di vittoria dello Scudetto, è approdato alla Juventus. (Dailynews24.it)

Calciomercato Milan - Pierre Kalulu ha conquistato la Juventus : e Cristiano Giuntoli vuole il riscatto. Il piano - Il Milan si è anche riservato il 10% sulla futura rivendita del giocatore. La trattativa L’operazione che ha portato Kalulu in bianconero non è affatto piaciuta ai tifosi del club di via Aldo Rossi, che mai avrebbero ipotizzato la cessione del francese a una diretta concorrente per il campionato come la Juventus. (Dailymilan.it)

Cristiano Giuntoli infiamma il mercato : Jean-Claire Todibo verso la Juventus - L’ex direttore sportivo del Napoli, che aveva già cercato di assicurarsi il difensore francese durante la sua permanenza partenopea, è ora vicino a chiudere l’operazione per il club bianconero. it. . Cristiano Giuntoli sta facendo parlare di sé nel mercato trasferimenti, lavorando intensamente per portare Jean-Claire Todibo alla Juventus. (Dailynews24.it)