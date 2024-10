Genoa-Bologna Gilardino | Non abbiamo mollato mai Balotelli? Oggi mi godo Pinamonti

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) “Nondi un centimetro.preso il secondo gol nel nostro miglior momento, ma la reazione è stata giusta. Con questo spirito, punto dopo punto, riusciremo a raggiungere il nostro obiettivo”. Lo ha detto il tecnico del, Albertoa Dazn dopo il pareggio per 2-2 acciuffato in rimonta contro ilal Ferraris. “Tutti i ragazzi si sono dimostrati duttili e disponibili a giocare in più ruoli – ha aggiunto nella sua analisi il campione del mondo 2006 -.cercato il tutto per tutto sul finale giocando con 3 punte. Devo fare i complimenti ai miei ragazzi per lo spirito e per non aver abbandonato la gara. Felicissimo anche per i gol di”.