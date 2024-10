Dzeko alla Gazzetta: “Che rimpianto la finale di Champions. Lukaku? Ebbe 30 minuti…” (Di sabato 19 ottobre 2024) alla vigilia di Roma-Inter, la Gazzetta dello Sport ha intervistato uno che sia nella Capitale che a Milano è stato decisamente amato nel corso degli ultimi anni: Edin Dzeko. “Se devo scegliere un Roma-Inter, vado sul 3-0 nel primo match dopo il mio passaggio in nerazzurro. Tornavo all’Olimpico, il mio stadio: un’emozione fortissima, mai provata”. Il calciatore bosniaco da ormai più di un anno è in Turchia dopo l’addio all’Inter: “Mi è sembrata una decisione strana quella di lasciarmi andare da parte della società, perché ero stato titolare in tutte le partite importanti, compresa la finale di Champions. Poi col tempo ho capito e rispettato la loro scelta. Sono stati due anni importanti” Un’avventura finita appunto con la finale persa a Istanbul: “Un grande rimpianto, non riesco a guardare quanto capita l’azione del gol del City. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024)vigilia di Roma-Inter, ladello Sport ha intervistato uno che sia nella Capitale che a Milano è stato decisamente amato nel corso degli ultimi anni: Edin. “Se devo scegliere un Roma-Inter, vado sul 3-0 nel primo match dopo il mio passaggio in nerazzurro. Tornavo all’Olimpico, il mio stadio: un’emozione fortissima, mai provata”. Il calciatore bosniaco da ormai più di un anno è in Turchia dopo l’addio all’Inter: “Mi è sembrata una decisione strana quella di lasciarmi andare da parte della società, perché ero stato titolare in tutte le partite importanti, compresa ladi. Poi col tempo ho capito e rispettato la loro scelta. Sono stati due anni importanti” Un’avventura finita appunto con lapersa a Istanbul: “Un grande, non riesco a guardare quanto capita l’azione del gol del City.

