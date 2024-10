Djokovic batte Nadal, è terzo nel Six Kings Slam (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Novak Djokovic batte l'eterno rivale Rafael Nadal nell'ultimo faccia a faccia della carriera e chiude al terzo posto il Six Kings Slam, la ricca esibizione che si conclude oggi a Riad, in Arabia Saudita. Il 37enne serbo, numero 4 del mondo, sconfigge il 38enne spagnolo, sceso al numero 153 del ranking Atp e L'articolo Djokovic batte Nadal, è terzo nel Six Kings Slam proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Novakl'eterno rivale Rafaelnell'ultimo faccia a faccia della carriera e chiude alposto il Six, la ricca esibizione che si conclude oggi a Riad, in Arabia Saudita. Il 37enne serbo, numero 4 del mondo, sconfigge il 38enne spagnolo, sceso al numero 153 del ranking Atp e L'articolo, ènel Sixproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Djokovic batte Nadal - è terzo nel Six Kings Slam - (Adnkronos) – Novak Djokovic batte l'eterno rivale Rafael Nadal nell'ultimo faccia a faccia della carriera e chiude al terzo posto il Six Kings Slam, la ricca esibizione che si conclude oggi a Riad, in Arabia Saudita. Il 37enne serbo, numero 4 del mondo, sconfigge il 38enne spagnolo, sceso al numero 153 del ranking Atp e […]. (Periodicodaily.com)

Six Kings Slam 2024 : Novak Djokovic batte Rafael Nadal nella finale per il 3° posto che sa di ultima sfida tra i due - Lo vince il serbo per 6-2 7-6(5), benché lo spagnolo riesca ad allungare la finale 3°-4° posto del torneo di esibizione di Riad oltre quelle che potevano essere le premesse della vigilia. In linea generale, il serbo ha molta più sicurezza quando si trova al servizio (salvo che sull’1-0, quando risale da 0-30 e chiude ai vantaggi) rispetto allo spagnolo. (Oasport.it)

LIVE Djokovic-Nadal 6-2 - 7-6 - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : il serbo batte l’eterno rivale dopo una bella battaglia - 40-15 Rimane corto il back del serbo. 10 Buon pomeriggio amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Novak Djokovic e Rafael Nadal. 40-40 Prima al corpo per Nadal. Il serbo ne approfitta, passa con il dritto e conquista il mini-break. 0-15 Termina in corridoio il dritto in avanzamento di Nadal. (Oasport.it)