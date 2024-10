Ilfattoquotidiano.it - Da Marelli a Bosch, l’agonia dei lavoratori dell’indotto Stellantis tra cassa ed esuberi: “Umiliati, dopo lo stipendio ci tolgono la dignità”

(Di sabato 19 ottobre 2024) “Ci hanno tolto pure la, oltre al lavoro, alloe ai diritti. Così non è possibile andare avanti, le nostre famiglie non ce la fanno più”. Nella giornata dello sciopero del settore automotive e della manifestazione dei metalmeccanici, accanto agli operaiin corteo a Roma c’erano anche migliaia di, anche loro travolti dalla crisi, traintegrazione ormai cronica,e rischi di licenziamenti collettivi, oltre che riconversioni industriali ancora assenti, in vista della transizione all’elettrico.