Crea la tua zucca di Halloween con il riciclo coperchi dei barattoli di vetro! (Di sabato 19 ottobre 2024) riciclo coperchi dei barattoli di vetro: avevi mai pensato di realizzare una zucca così? Certo che girando per il web se ne vedono tante, ma queste zucche sono state amore a prima vista! Incantevoli, semplici da realizzare e che donano quel tocco chic alla nostra abitazione! Credit foto Il procedimento è semplicissimo, la chiave per una buona zucca,realizzata con i coperchi dei barattoli di vetro è usare quanti più coperchi possibile, infatti come è possibile vedere nella foto che segue il procedimento per realizzare queste zucche è quello di smontare i tappi dei barattoli di vetro, decorarli e infilarli in uno spago, oppure un fil di ferro, legarli ben stretti e procedere all'inserimento del gambo e delle foglie. Prima di procedere all'assemblaggio della vostra zucca date un'occhiata a queste idee per decidere come decorare i vostri tappi.

