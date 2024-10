Claudio Lotito su Sarri: "Ecco perché ha lasciato la Lazio" (Di sabato 19 ottobre 2024) Claudio Lotito è stato protagonista di una lunga intervista a Dazn. Il presidente della Lazio ha parlato della sua esperienza alla guida del club biancoceleste, di diversi aneddoti, di tanti ex calciatori ma anche tecnici. Proprio nel passaggio in riferimento agli allenatori, il numero uno della Romatoday.it - Claudio Lotito su Sarri: "Ecco perché ha lasciato la Lazio" Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024)è stato protagonista di una lunga intervista a Dazn. Il presidente dellaha parlato della sua esperienza alla guida del club biancoceleste, di diversi aneddoti, di tanti ex calciatori ma anche tecnici. Proprio nel passaggio in riferimento agli allenatori, il numero uno della

Le dimissioni di Sarri e il rinnovamento della Lazio : il punto di vista di Claudio Lotito - Lotito ha notato un cambiamento significativo nell’atteggiamento della squadra. La visione futura della Lazio Infine, parlando dello scenario futuro, Claudio Lotito ha espresso la sua volontà di costruire un team solido e motivato. Facebook WhatsApp Twitter Nel corso di un’intervista rilasciata a DAZN, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha soffermato l’analisi sulle motivazioni che ... (Gaeta.it)

Claudio Lotito si addormenta in Senato durante un intervento di Zanettin al question time - gli cade la testa più volte - VIDEO - Il senatore di Forza Italia dorme accanto al collega che parla nell'Aula di palazzo Madama Il senatore di Forza Italia Claudio Lotito si è addormentato in Senato mentre era in corso l'intervento del collega di partito Pierantonio Zanettin durante il question time. . (Ilgiornaleditalia.it)

Senato - Claudio Lotito si addormenta in aula - Il senatore di Forza Italia Claudio Lotito si è addormentato oggi in Aula a Palazzo Madama, mentre era in corso l’intervento del collega di partito Pierantonio Zanettin durante il Question Time. (Lapresse.it)