Arrestato un uomo dopo aver picchiato la moglie davanti al figlio: in casa trovate armi (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un grave episodio di violenza domestica ha scosso una famiglia nella zona di Saxa Rubra, a Roma. La chiamata ai carabinieri è arrivata dopo che la donna, spaventata e traumatizzata, si è rifugiata in camera con il figlio piccolo dopo essere stata picchiata dal marito. L'intervento tempestivo delle forze dell'ordine ha portato all'arresto dell'uomo, già noto agli agenti, e alla scoperta di armi all'interno della loro abitazione. La richiesta di aiuto della vittima Il drammatico episodio risale alla notte del 16 ottobre, quando la donna ha deciso di contattare i carabinieri dopo aver subito un violento attacco da parte del marito. È riuscita a chiudersi in camera da letto insieme al figlio, temendo per la sua sicurezza. Questo atto di difesa ha attivato l'allerta, consentendo l'arrivo immediato delle forze dell'ordine sul luogo dell'incidente.

Arrestato un romeno per danneggiamento dopo aver rotto il braccialetto elettronico a Rho - In particolare, il provvedimento del tribunale disponeva l’allontanamento dall’abitazione familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna, per garantire la sua protezione. Malgrado ciò, la ripetizione delle violazioni da parte di alcuni soggetti continua a essere un problema significativo, col rischio di aggravare la situazione di vulnerabilità delle vittime. (Gaeta.it)

Una commerciante riesce a fermare un ladro - arrestato dai carabinieri dopo un inseguimento - Quando si è avvicinata per afferrarlo, il ladro non ha esitato a reagire, spingendo la commerciante e guadagnando la libertà. Infatti, oltre all’accusa di furto in negozio, è stato denunciato anche per tentato furto aggravato in un altro esercizio commerciale nelle vicinanze. Ultimo aggiornamento il 19 Ottobre 2024 da Elisabetta Cina Facebook WhatsApp Twitter . (Gaeta.it)

Torre del Greco : Arrestato un marito violento dopo un drammatico intervento dei carabinieri - L’arresto non solo offre un momento di sollievo alla vittima, ma rappresenta anche un segnale forte contro l’impunità associata alla violenza domestica. Per oltre un decennio, ha vissuto in un ambiente caratterizzato da abusi fisici e psicologici. Un episodio inquietante è avvenuto a Torre del Greco, dove una donna ha trovato il coraggio di chiedere aiuto dopo anni di maltrattamenti. (Gaeta.it)