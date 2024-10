Terzotemponapoli.com - Alvino: La Preparazione della Sfida tra Empoli e Napoli

(Di sabato 19 ottobre 2024) Il giornalista Carlo, noto per la sua vicinanza al, ha pubblicato sui social un post interessante in vistagara tra. In questo intervento,riflette sullameticolosa che caratterizza i migliori allenatori, come Antonio Conte. Anche una partita apparentemente meno complessa, come quella contro l’, va affrontata con la massima attenzione e serietà . L’approccio Vincente di Antonio Conteprende come esempio Conte, sottolineando come la sua capacità di preparare ogni partita con lo stesso rigore, indipendentemente dall’avversario, sia ciò che lo ha reso uno dei migliori allenatori. Preparare una trasferta contro l’come se fosse unacontro il Real Madrid, secondo, è un approccio che tutti i grandi tecnici adottano per costruire una squadra vincente.