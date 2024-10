Zelensky: "Adesione alla Nato altrimenti torniamo al nucleare" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Volodymyr Zelensky è intervenuto a Bruxelles durante il Consiglio europeo menzionando la minaccia di una guerra mondiale, la necessità di missili a lungo raggio per colpire siti militari russi e un possibile ritorno al nucleare da parte dell'Ucraina, se non verrà accelerata la procedura di Today.it - Zelensky: "Adesione alla Nato altrimenti torniamo al nucleare" Leggi tutta la notizia su Today.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Volodymyrè intervenuto a Bruxelles durante il Consiglio europeo menzionando la minaccia di una guerra mondiale, la necessità di missili a lungo raggio per colpire siti militari russi e un possibile ritorno alda parte dell'Ucraina, se non verrà accelerata la procedura di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mosca torna a minacciare la guerra nucleare : “Rischio aumentato - colpa dell’Occidente”. Fonti Nato : “Zelensky più aperto alla pace” - Invece che agire sconsideratamente lungo la rotta americana, si dovrebbe tornare in sé e rendersi pienamente conto delle conseguenze catastrofiche di cui è irta la loro linea provocatoria ed estremamente pericolosa”, ha concluso Zakharova. Zelensky pubblicamente ha rafforzato le principali richieste di Kiev per porre fine alla guerra escludendo “contrattazioni” sulla sovranità o sul territorio ... (Ilfattoquotidiano.it)

Zelensky usa la carta del pericolo nucleare. Ma Trump lo snobba - Il leader ucraino all’Onu: «Putin attacca le centrali». Fonti tedesche: «Blitz al Nord Stream preparato prima del conflitto». Continua a leggere . (Laverita.info)

Ucraina - Zelensky all’Onu : “Vogliamo fine della guerra - si rischia incidente nucleare a Zaporizhzhia” - Il presidente ucraino parlando all'Assemblea Generale: "La guerra finirà, ma non per concessioni a Putin, la Russia può solo essere costretta alla pace". E afferma: "Non accetteremo mai un accordo di pace imposto".Continua a leggere . (Fanpage.it)