Per Zelensky l'invito della Nato all'Ucraina ad aderire all'Alleanza sarebbe "un passo preventivo" e rappresenterebbe "un simbolo che va ben al di là della Nato", dato che mostrerebbe l'inevitabilità "dell'adesione anche all'Ue" L'articolo Zelensky a Bruxelles rilancia il piano per la vittoria: Nato come chiave geopolitica proviene da Il Difforme.

Ucraina - Zelensky : “La Nato è la nostra unica speranza di sicurezza” - La guerra in Ucraina. Zelensky vola a Bruxelles per presentare il suo piano per la vittoria all’Unione Europea. Il servizio di Antonio Soviero. The post Ucraina, Zelensky: “La Nato è la nostra unica speranza di sicurezza” first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)

Zelensky - 'Trump si è detto d'accordo su Kiev nella Nato' - "Non aggiungerò altro sul colloquio che ho avuto con Trump rispetto a quanto già detto, quel colloquio era tra me e lui. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in conferenza stampa a margine del Consiglio europeo. Significa quel che significa". Abbiamo parlato della Nato, io gli ho presentato le mie argomentazioni" per l'ingresso dell'Ucraina "e lui ha detto che era d'accordo. (Quotidiano.net)

Ucraina - Zelensky incontra Rutte (Nato) - Zelensky a Bruxelles per partecipare al vertice dei ministri della difesa dei paesi NATO. Ad accoglierlo, il nuovo segretario generale dell’alleanza atlantica Mark Rutte. Servizio di Cristiana Caricato The post Ucraina, Zelensky incontra Rutte (Nato) first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)