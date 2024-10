"Volete fare carriera? Ecco il mio consiglio": la dritta a luci rosse da Mario Giordano | Video (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nuova tappa nel viaggio di Fuori dal coro dentro al mondo senza limiti né tabù di OnlyFans, la popolarissima app a luci rosse che sta creando una generazione. Soprattutto di giovanissime ragazze, sempre più disposte a vendere il proprio corpo per fare fortuna. Intesa come successo sui social, ma soprattutto come soldi. Tanti soldi, velocemente. E magari, nascondendoli pure al Fisco. "Cosa consigli alle ragazze che vogliono iniziare la tua carriera", domanda l'inviata di Mario Giordano per il talk di Rete 4, Maria Letizia Modica, a una starlette di OF: "Di essere molto costanti, tutto il tempo, e di continuare anche quando le persone vanno contro". Sembrerebbe quasi una questione etica, di ideali. Invece è semplicemente una scelta professionale. A parlare è la 21enne Giulia Ottorini, diventata famosa vendendo i suoi Video hard. Liberoquotidiano.it - "Volete fare carriera? Ecco il mio consiglio": la dritta a luci rosse da Mario Giordano | Video Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nuova tappa nel viaggio di Fuori dal coro dentro al mondo senza limiti né tabù di OnlyFans, la popolarissima app ache sta creando una generazione. Soprattutto di giovanissime ragazze, sempre più disposte a vendere il proprio corpo perfortuna. Intesa come successo sui social, ma soprattutto come soldi. Tanti soldi, velocemente. E magari, nascondendoli pure al Fisco. "Cosa consigli alle ragazze che vogliono iniziare la tua", domanda l'inviata diper il talk di Rete 4, Maria Letizia Modica, a una starlette di OF: "Di essere molto costanti, tutto il tempo, e di continuare anche quando le persone vanno contro". Sembrerebbe quasi una questione etica, di ideali. Invece è semplicemente una scelta professionale. A parlare è la 21enne Giulia Ottorini, diventata famosa vendendo i suoihard.

